8成4菲人認為 杜特蒂應聲張南海主權
在菲律賓總統杜特蒂主張擱置南海案仲裁結果而與中國大陸改善關係之際，菲國一份民調顯示，超過8成的菲律賓民眾希望政府聲張對南海的主權。
民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）今天公布的調查顯示，有84%的菲律賓人「贊成」政府堅持常設仲裁法院針對南海案所作的裁決，3%「反對」，1%「不知道」，另12%「可能贊成也可能反對」。
菲律賓前艾奎諾政府於2013年將南海爭議提交國際仲裁，去年7月12日，仲裁法院宣布裁決結果，大陸主張的南海9段線沒有法律效力，菲律賓漁民有權在黃岩島捕魚，大陸在南海興建的人工島為非法建物。
亞洲脈動的調查是於去年12月6日至11日，受訪樣本1200名菲律賓成年人，誤差值正負3%。
杜特蒂上任後調整艾奎諾三世政府的外交政策，改走「遠美親中」路線，為達到與大陸改善關係的目的，他表示將暫時擱置南海案仲裁結果，並同意以「雙邊」模式處理南海爭議。
針對民調結果，馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）回應，杜特蒂不會出賣菲律賓的利益，「總統正在做的是，以不同的外交方式聲張主權。」
這份調查還詢問民眾，菲國尋求國防合作的對象，是否應從美國改為中國大陸及俄羅斯？對此，有47%民眾表示贊成，18%反對，2%不知道，還有34%可能贊成也可能反對。
亞洲脈動說明，由於四捨五入之故，數值加總可能超過或低於100%。1060127
(中央社)
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