初一留意溫差 出遊採洋蔥式穿法

中央氣象局今天表示，明天全台多是晴朗穩定天氣型態，適合走春，但要留意輻射冷卻效應明顯，日夜溫差將相當地大，建議民眾要採用容易穿脫的洋蔥式穿法。

氣象局說，明天全台天氣仍多是晴朗穩定的型態，只有北海岸和東半部沿海及山區可能有些零星小雨，但是降雨範圍不多、時間也不長，大部分地區都是相當適合外出走春的天氣。

氣溫方面也會比今天再更回暖一些，預計明天晴朗的西半部高溫大約25到27度，東半部雲量稍多，高溫大約24、25度，白天相當溫暖舒適。

不過，氣象局表示，要提醒大家，像這種天氣晴朗的時候，夜間輻射冷卻效應也會特別明顯，日夜溫差將相當地大，預計明天清晨中部以北空曠地區的低溫仍可能降到12、13度，西半部不少地方日夜溫差超過10度以上，建議民眾要採用容易穿脫的洋蔥式穿法，中午前後以較透氣的衣物為主，但是入夜清晨在戶外活動，還是要適時保暖，以防著涼。1060127

(中央社)