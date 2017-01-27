妻涉領乾薪 法總統參選人陷選戰危機

法國右派前總理費雍本是最有可能於5月當選總統的參選人，但自從媒體報導他的妻子可能曾以國會助理名義領取薪水卻未實際工作後，他的民意支持率顯著下滑，陷入選戰危機。

費雍（Francois Fillon）代表共和黨（LR）參加4、5月的總統大選，在這週以前，各項民調都顯示，他的支持率高於極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron），很有可能當選總統。

但鴨鳴報（Le Canard Enchaine）25日報導，費雍於1998年到2002年任國會議員期間，雇用妻子潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）為助理；費雍於2002年入閣，由朱拉爾（Marc Joulard）接替他的議員職位，潘妮洛普．費雍繼續擔任助理，所領取的薪資約達50萬歐元（約新台幣1682萬元），但沒有實際工作的跡象。

檢方已宣布針對此案展開初步調查。費雍昨晚接受電視專訪時反擊說，妻子的工作合法、確實且完全透明，如果他被列為「正式調查」對象，就會退選。

法國新聞電台（Franceinfo）委託民調機構Odoxa調查發現，鴨鳴報報導刊登後，61%的法國人對費雍印象不佳。

去年11月初，費雍剛贏得右派初選時，還有54%的人對他抱持正面看法。

此外，多數受訪民眾認為，法規竟然允許國會議員雇用親屬為助理，很不可思議，76%的人希望立法禁止。1060127

(中央社)