涉傾銷 歐盟對台鋼鐵開徵反傾銷稅

我要評比

歐洲聯盟執行委員今天宣布，經過調查確定台灣的不銹鋼管與管對接焊件涉嫌傾銷，決定開徵5.1%到12.1%不等的反傾銷稅。同時受罰的還有大陸廠商。

歐盟執委會今天在官方公報上公布這項反傾銷調查結果。

歐盟執委會表示，這些用於連接不銹鋼管的產品，常使用於包括石油化工、食品加工、造船與能源產品等工業使用與建造。歐盟日前針對不公平進口的鋼產品實施前所未有的貿易防禦措施，發現共有39項產品涉及反傾銷與反補貼措施，其中17項來自中國大陸與台灣。

歐盟執委會今天決定，對台灣與中國大陸的不銹鋼管與管對接焊件開徵反傾銷稅，其中台灣稅率為5.1%到12.1%，大陸稅率則高達30.7%到64.9%。1060127

(中央社)