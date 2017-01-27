澳洲國慶表演飛機突墜河 嚇壞現場觀眾

澳洲西澳省1架輕型飛機在國慶日飛行表演時俯衝墜河，嚇壞現場數以千計觀看表演的群眾，這起意外導致機上兩人喪命，但並未擊中附近船隻和人群。

法新社和「澳洲人報」（The Australian）報導，社群媒體上的畫面顯示，這架格拉曼飛機公司（Grumman）製造的G-73 Mallard水上飛機昨天下午墜河前，在伯斯（Perth）天鵝河（Swan River）上空飛行，是澳洲國慶慶祝活動之一。

西澳省（Western Australia）警方說，「經驗豐富」的52歲飛行員林奇（Peter Lynch）和他在印尼出生的30歲伴侶查克拉瓦提（Endah Cakrawati）在這起墜機意外中喪生。

西澳省代理警察局長布朗（Stephen Brown）今天在伯斯說：「我一開始的念頭是，感謝老天讓這架飛機墜落在河裡。」

布朗說：「水道非常清澈，林奇當時在清澈的水道上方飛行，在不遠處的前濱聚集了數以千計群眾。」

他說：「再往西一些，還有一大群人在船上。」

當時坐在河邊附近的強斯敦（Ray Johnston）說，他當時聽見飛機發動機發出「隆隆巨響」。

強斯敦說：「那聽起來不太對勁，我抬頭一看，就看見飛機俯衝墜河。」

他說：「我看見飛機距離水面約3公尺，接著墜入河中，似乎斷成兩截。我看見它沉入水中，沒有東西浮上來。」（譯者：中央社劉文瑜）1060127

(中央社)