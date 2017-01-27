防恐攻 歐跨國高速火車將檢查身分證件

為防止恐怖攻擊活動，避免恐怖份子趴趴走，比利時、荷蘭、法國與英國同意，未來搭乘跨國高速火車的乘客將被要求出示身分證件。這項措施最快年底實施。

德國柏林耶誕市集主嫌艾姆里（Anis Amri）在犯案後，仍能一路從德國到荷蘭，轉經比利時、法國抵達義大利，歸因於申根公約歐盟各會員國取消邊境安檢，讓恐怖份子往來各國如入無人之境，也引發社會輿論譁然。

為避免日後再有類似事件發生，比利時與周邊的荷蘭、法國、英國政府商談後同意，未來將對於往來這幾國的大力士（Thalys）與歐洲之星（Eurostar）高速列車乘客進行安檢。

比利時內政部長詹彭（Jan Jambon）表示，這項協議是在昨天晚間達成的，未來所有搭乘大力士與歐洲之星列車的乘客都必須登錄，並出示合法身分證明文件，供各國警察機構確認是否名列通緝犯名單。

詹彭向法蘭德斯廣播電視台（VRT）表示，這項計畫預計在年底前正式實施，未來所有搭乘大力士與歐洲之星的乘客都必須在訂票系統上登錄姓名與身分資料，並在登車時提供合法身分證明文件。草案預計3月提出。

不過儘管這項計畫的起因來自德國柏林耶誕市集攻擊案，但詹彭透露，德國並未加入這項協議，選擇先觀察各國的執行成效，「畢竟德國馬上將進行大選」，但與德國的協商仍會持續進行。1060127

(中央社)