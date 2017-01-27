劉德華墜馬前談新年 難忘初一跟叔伯打架趣事

劉德華目前人在香港養和醫院養傷。（圖／達志影像）

劉德華印象最深是有年過年跟叔伯打架。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）17日在泰國墜馬，返港住進養和醫院後，一度傳出相當傳統的他，打算在年前出院，事後他發聲明表示會聽從醫師建議住院6到8周，希望外界不要擔心。而他發生意外前曾接受港媒專訪聊過年，自曝曾在大年初一跟叔伯打架，理由竟只是為了新衣服被弄壞了。

據香港《蘋果日報》報導，劉德華自曝從小家中就非常傳統，除了除夕團圓外，大年初一晚上還會舉行接財神儀式，拜完後便會開始給父母斟茶、發紅包，通常第一個和最大的紅包都會給爸媽，可見他從小養成的孝順之道。

談到過往新年，被視為好好先生的華仔也有相當「叛逆」的經驗，他回憶以前過年才有新衣穿，有次大年初一他身上穿的一件新棉衣竟被叔叔伯伯玩煙火時燒壞了，讓他相當心疼，便和叔伯打了起來，最後又被媽媽打，讓他印象深刻，十分難忘。

而劉德華目前人還在醫院養傷，昨向華強夫妻探病，透露華仔病情好轉，也可以短暫坐起，今傍晚陳可辛夫妻也到醫院見老友，吳君如離開時表示劉德華還是很帥，至於狀況如何她無法透露，但大家聊天說笑持續了一段時間，可見華仔精神不錯。

(中時電子報)