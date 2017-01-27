邱惠美舔耳？ 前監察院副院長陳進利：一點印象也沒有

監察院前副院長陳進利受訪表示，對舔耳照沒印象。(圖取自童仲彥媒體群組)

台北市議員童仲彥緋聞對象邱惠美（前右），傳出舔前監察院副院長陳進利（前中）耳朵。陳進利今天受訪時表示對照片沒印象。（圖取自童仲彥媒體群組）

台北市議員童仲彥緋聞對象邱惠美，傳出舔前監察院副院長陳進利耳朵照片，陳進利今天接受中央社訪問時表示，對舔耳照「我一點印象也沒有」。他說，當天只是以貴賓身分出席，目前他忙於作畫，很少參加黃埔獅子會的活動。

針對舔耳照，童仲彥透過媒體群組轉發邱惠美錄音檔。邱惠美表示，是錯位，她根本沒有舔上去、親上去，舔耳照是黃埔獅子會創會會長袁慶方拍攝，一定提告，也會請陳進利出來澄清。

對此，陳進利下午受訪時表示，「我一點印象也沒有」，那天他只是以貴賓的身分出席，跟他一點關係都沒有，因為他是黃埔獅子會的監事，所以偶爾會參加會裡的活動。

陳進利說，自己忙於作畫，所以現在很少參加，邱惠美也沒有跟他聯絡。

(中時電子報)