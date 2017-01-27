川普令公園局找就職照秀人氣 反遭打臉

美國總統川普就職人氣被拿來和前總統歐巴馬相比，照片顯示歐巴馬就職時人潮密密麻麻，川普則是一大片空白。據傳川普親令公園局找出照片反駁，卻慘遭打臉，反證氣勢不如人。

美聯社及英國「衛報」（The Guardian）報導，「華盛頓郵報」（WP）昨天踢爆，川普在上任首日親自透過電話要求國家公園管理局（NPS）代理局長雷諾茲（Michael Reynolds），找出就職典禮當天國家廣場的群眾觀禮照，他認為這些照片可能能證明參與人數不如以往水平的報導是胡說八道。

華郵指出，雷諾茲依要求將照片交給白宮。但當天拍下的照片清楚顯示，現場人數並未如川普後來所言延伸到另一頭林肯紀念堂（Lincoln Memorial），他宣稱有100萬到150萬人出席也有誤。

國家公園管理局發言人昨天證實有這通電話，但拒絕提及對話的詳細內容。被問到此事時，白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表示：「川普總統是採取行動、讓事情完成的人，這是他能贏得勝選、希拉蕊沒贏的原因之一。」1060127

(中央社)