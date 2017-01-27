川普令公園局找就職照秀人氣 反遭打臉
美國總統川普就職人氣被拿來和前總統歐巴馬相比，照片顯示歐巴馬就職時人潮密密麻麻，川普則是一大片空白。據傳川普親令公園局找出照片反駁，卻慘遭打臉，反證氣勢不如人。
美聯社及英國「衛報」（The Guardian）報導，「華盛頓郵報」（WP）昨天踢爆，川普在上任首日親自透過電話要求國家公園管理局（NPS）代理局長雷諾茲（Michael Reynolds），找出就職典禮當天國家廣場的群眾觀禮照，他認為這些照片可能能證明參與人數不如以往水平的報導是胡說八道。
華郵指出，雷諾茲依要求將照片交給白宮。但當天拍下的照片清楚顯示，現場人數並未如川普後來所言延伸到另一頭林肯紀念堂（Lincoln Memorial），他宣稱有100萬到150萬人出席也有誤。
國家公園管理局發言人昨天證實有這通電話，但拒絕提及對話的詳細內容。被問到此事時，白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表示：「川普總統是採取行動、讓事情完成的人，這是他能贏得勝選、希拉蕊沒贏的原因之一。」1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。