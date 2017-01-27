美軍今年內 開始在菲營興建設施

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在菲律賓總統杜特蒂多次揚言驅逐美軍之際，菲律賓國防部長宣布，美軍年內將依據2014年簽署的「加強國防合作協議」（EDCA），開始在菲國軍營裏興建設施。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天在廣播節目中說，「根據五角大廈的說法，美軍將開始在EDCA挑選的軍營裏，興建一些設施。」

羅倫沙納補充，第1個地點可能是位於馬尼拉以北約120公里的巴塞（Basa）空軍基地，美軍將興建飛機跑道以及器材儲存設施，美方去年10月已批准相關經費。

美菲兩國於2014年4月簽署「加強國防合作協議」，允許美方安排更多官兵到菲輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。

前總統艾奎諾三世時代，菲國初步同意開放予美軍的基地，還有巴拉旺省的包蒂斯塔（Antonio Bautista）空軍基地、呂宋島中部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）、民答那峨島的倫比亞（Lumbia）空軍基地，以及中部的艾布恩（Benito Ebuen）海軍基地等。

杜特蒂去年多次公開揚言考慮廢止EDCA，對此，羅倫沙納表示，杜特蒂知道這些工程，而且「他也說過會承認前政府所簽的所有協議。」

菲國分析人士認為，杜特蒂雖曾多次厲聲抨擊美國，甚至揚言與美國分道揚鏢，但這很可能只是策略的運用，外界若想洞悉杜特蒂的真正心思，除「聽其言」之外，還應「觀其行」。1060127

(中央社)