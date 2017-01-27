AKB小嶋陽菜換跑道 急勾大叔粉謀「副業」
日本美少女團體「AKB48」元老級成員小嶋陽菜，身材、臉蛋都一流的她，被封為「日本第一美乳」，人氣相當高，而她已預定下個月22日正式離團，近來除了忙宣傳「畢業演唱會」，其實也忙著「鋪後路」，早已規劃好要經營副業，竟貼心擬定計畫，確實鞏固大叔粉絲。
據《modelpress》報導，小嶋陽菜即將「畢業」，外界都很好奇她的下一步動向，但其實偶像早已有準備，她將在下月推出由本人監製的期間限定商店「22；Market」，販售她和品牌合作的聯名周邊、服飾，商品近期也已慢慢曝光，但卻讓喜歡她的熱血大叔粉傷透腦筋，因為店內大多是女孩子喜歡的包包、飾品等，讓大叔粉入店支持有難度，而小嶋陽菜不愧是有過各種經驗的偶像，隨即安撫粉絲，表示：「也有準備歐吉桑可以用的商品，一定要來喔！」，各年齡層粉絲一把抓，讓她被讚超貼心！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。