AKB小嶋陽菜換跑道 急勾大叔粉謀「副業」

小嶋陽菜即將畢業，她已想好出路，將經營期間限定商店，連歐吉桑粉絲都一併「網羅」。(取材自小嶋陽菜推特)

日本美少女團體「AKB48」元老級成員小嶋陽菜，身材、臉蛋都一流的她，被封為「日本第一美乳」，人氣相當高，而她已預定下個月22日正式離團，近來除了忙宣傳「畢業演唱會」，其實也忙著「鋪後路」，早已規劃好要經營副業，竟貼心擬定計畫，確實鞏固大叔粉絲。

據《modelpress》報導，小嶋陽菜即將「畢業」，外界都很好奇她的下一步動向，但其實偶像早已有準備，她將在下月推出由本人監製的期間限定商店「22；Market」，販售她和品牌合作的聯名周邊、服飾，商品近期也已慢慢曝光，但卻讓喜歡她的熱血大叔粉傷透腦筋，因為店內大多是女孩子喜歡的包包、飾品等，讓大叔粉入店支持有難度，而小嶋陽菜不愧是有過各種經驗的偶像，隨即安撫粉絲，表示：「也有準備歐吉桑可以用的商品，一定要來喔！」，各年齡層粉絲一把抓，讓她被讚超貼心！

(中時電子報)