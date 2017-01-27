初一出遊潮 國5頭城坪林北上恐塞2小時
明天大年初一，交通部國道高速公路局預估，會以南下出遊車潮為主，其中國道1號湖口-新竹系統，在上午10時至下午1時，將比平常塞4.8倍；國5頭城-坪林最塞，估多花7.4倍時間。
大年初一為春節假期第2天，高公局預期以南下出遊車潮為主，上午國1南下湖口-新竹系統、彰化-埔鹽系統、國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投，及下午國5南下南港系統-坪林等路段車流量較大，預估全日總延車公里為115百萬車公里。
高公局公布初一重點壅塞路段時段，南下部分，國1湖口-新竹系統10時至下午1時，原本8分鐘車程變為38分鐘，多花4.8倍的時間；彰化-埔鹽系統也從原本8分鐘車程變為35分鐘，是平常的4.4倍；國3的鶯歌系統-關西以及快官-南投，也較平常多花3倍時間。
國5部分，南港系統-坪林下午1時至4時，南下從原本11分鐘車程變為55分鐘，多花5倍時間；最壅塞的是下午3時至晚間11時的頭城-坪林路段，北上從原本15分鐘車程大增7.4倍，預估需花111分鐘才能走完。
高公局表示，明天實施國道交通疏導措施，為深夜11時至初二清晨6時國道全線暫停收費，上午7時至12時國5南下南港系統、石碇、坪林入口高乘載管制，以及全日24小時封閉國1平鎮系統南下入口。
另外，航空離島疏運部分，交通部民用航空局空運組長韓振華表示，今天基本上已經疏運完大多數旅客，松山機場的旅客都已順利返鄉，若明天天氣沒什麼變化的話，疏運就會正常，不會再用到軍機協助疏運；初四、初五民眾收假前，將會是下一波疏運高峰。
高鐵部分，交通部高速鐵路工程局主任秘書楊正君表示，初一不是最顛峰，預期不會有特別情況，也沒有接到任何異常訊息；今天的疏運狀況一切正常，下波高峰通常是初三、初四。1060127
(中央社)
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