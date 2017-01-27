法鼓山除夕祈福 馬英九連10年參加

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今天是農曆除夕，法鼓山晚間在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，邀民眾在108響法華鐘聲中淨化身心。前總統馬英九卸下總統職務後，今年是連續第10年參加。

馬英九預計晚間11時10分到達法鼓山，參加除夕撞鐘祈福法會。

法鼓山指出，除夕撞鐘祈福法會於晚間9時40分開始，「聞鐘聲，煩惱輕，智慧長，菩提增。」除夕夜，不妨以心靈的嘉年華跨年，不僅沉澱身心、凝聚安定，還能讓心充滿感動。

晚間10時開始，法鼓山僧團代表將與民眾撞鐘（大殿、觀音殿開放禮佛、供燈、鈔經），邀重要貴賓、民眾，闔家在108響法華鐘聲中，淨化身心，伴隨鐘聲辭舊迎新，去除煩惱。

今天晚間11時43分起，法鼓山方丈和尚果東法師與信眾代表，將圓滿第101響至108響，開啟新年幸福的心燈，祈願新年安心安家、福慧傳家。

大年初一凌晨準點，撞第108響法華鐘，屆時，果東法師將為大眾新年開示與祝福。果東法師將揭示，2017年法鼓山社會關懷主題「福慧傳家」。

參與心燈相傳的民眾，現場致贈「法華鐘樓造型提燈」結緣。法會圓滿後，民眾可到祈願觀音殿守歲，獻燈供佛、寫祈福卡。

大年初一的清晨4時30分，民眾還可至大殿，與法師早課共修，在晨鐘梵唱中觀照自心，以歡喜心揭開新年心光。

法鼓山表示，「鐘」原有演奏旋律、聚眾報時的功能，不論作為禮樂莊嚴，或暮鼓晨鐘的省悟，常能撫慰心靈、安定心靈。1060127

(中央社)