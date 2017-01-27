胡歌登春晚 曝看過林心如女兒「更想抱她爸」
男神「梅長蘇」胡歌今(27日)剛剛在央視春晚出場，與「靖王」王凱再度同框，獻唱歌曲〈在此刻〉，表演開始前胡歌接受專訪，透露今年過年遺憾無法帶老婆回家「補償」老人家，也認已看過「好基友」霍建華的女兒，被對方催婚說：「你加油，快點！」問想不想抱抱好友女兒，胡歌打趣說：「更想抱她爸！」
將到國外進修導演的胡歌，剛接受《新浪娛樂》專訪，透露一直想到外面世界看一看，他自覺珍貴的大學時光過得不完整，因為早早就進入職場，希望有時間好好深造，但他對語言和異國生活有些擔心，需要時間適應，是否會因此邂逅異國情緣？胡歌笑回：「這就說不準囉」，雖旁人都說學語言最快就是找個外國女友來學，然胡歌自認是「好青年」，不會因此特別想談異國戀。
好友霍建華年初當爸，問胡歌是否看過「小公主」？他承認看過霍建華女兒照片，還被喊話：「你加油、你快點！我的女兒真的好可愛」，是否想見見小公主本人抱抱她？胡歌說更想抱她爸，讓大家笑翻，他隨即解釋：「我難道不應該抱她爸嗎？給他個擁抱，祝福一下，你（霍建華）當爸爸了，你成為人生贏家，我應該恭喜他！」
(中時電子報)
關鍵字：胡歌
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