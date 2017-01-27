除夕團圓夜 朝野立委秀自家年夜飯
今天是除夕夜，朝野政治人物紛紛回家吃年夜飯。國民黨團副書記長張麗善換上圍裙秀廚藝；立法院副院長蔡其昌家的年夜飯菜色豐富；民進黨立委段宜康則與家人吃火鍋圍爐。
今天是除夕夜，是一家團圓吃年夜飯的日子，常出現在電視機前的政治人物，也紛紛回到家，享受這難得的團圓日。
平日在立法院審查法案、召開大小公聽會、記者會的國民黨立法院黨團副書記長張麗善，今天也換上紅色圍裙，用臉書直播她掌廚的年夜飯。
張麗善表示，平常很忙碌，技術也不好，但卻很擅長煮大鍋菜。她向大家介紹今晚圍爐的湯，裡面放有高麗菜、玉米及很多丸子。她說，丸子象徵圓圓滿滿，沒有用鹽巴、味素，但湯頭卻非常甜。她很滿意，也幫農民促銷。
蔡其昌也透過Line向媒體公布他們家年夜飯的菜色，只見一盤盤佳餚擺滿整桌，有烏魚子、蝦子、雞湯、花枝丸，菜色豐富媲美滿漢全席；而民進黨立委段宜康則在家與家人吃火鍋圍爐。
另外，親民黨主席宋楚瑜也在除夕夜這天，錄製短片向大家拜年，祝大家「大桔大利、新春愉快」；國民黨立委許毓仁也在臉書透過動畫，祝福大家「雞」祥如意，新的一年「雞」會源源不絕，平安快樂，萬事順心。1060127
(中央社)
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