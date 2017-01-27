說華語賀新年 馬航廣告爆紅

慶祝農曆新年到來，馬來西亞商家推出各式應景賀歲廣告，今年最夯就屬馬來西亞航空公司（Mas）的廣告了，內容邀請大馬非華裔人士以華語說出各式的祝賀詞。

馬航於25日在臉書上傳一段長達1分41秒的賀年短片，短片標題為「真正來自大馬的祝福」（A truly Malaysian greeting），主打大馬多元種族特色，邀請馬來人與印度人以流利華語、廣東話與福建話說出各式祝賀詞，讓所有大馬人感受到溫暖的新春祝福。

這段影片在大馬各處地標取景，包括華人傳統市集「吉隆坡茨廠街」。影片開始先賣關子拍攝燈籠，並搭配一把字正腔圓的華語，下一個鏡頭卻轉向一位馬來青年，對著鏡頭說出慶賀新年。

影片穿插不同的馬來人與印度人入鏡，除了用華語說出各式祝福願景外，有些甚至還能以福建話及廣東話說出大馬慶祝佳節的特色，凸顯大馬多元種族社會。

影片最後壓軸登場的是一名身穿馬航制服的馬來空姐，她也以中文祝福計劃在新年出遊的國人，一切順利。

影片從自25日上傳短短2天，就幾乎了近百萬人點閱觀賞，除了有3萬人按讚外，更有超過1萬4000千人轉發分享。不少網民留言稱讚這支賀年短片，直呼影片幾乎沒看到任何華人入鏡，卻依然讓人感到祝賀驚喜，甚至有網民誇讚這是今年最好的農歷新年賀歲影片。1060127

(中央社)