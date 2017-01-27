瘦鵝圖是這樣來的 副總統官邸生活曝光
「瘦鵝圖是因為睡不著、早上5點多起來畫的」，副總統陳建仁坐在官邸廚房，邊吃早餐，邊分享當初手繪年金瘦鵝圖的過程。總統府公布的影片，首次曝光陳副總統簡單的官邸生活。
先前有媒體報導，位於台北市仁愛路上的副總統官邸，因為前副總統吳敦義和陳副總統都未入住的關係，淪為蚊子館。不過，總統府最近公布陳副總統家居影片，陳副總統的官邸生活曝光。
副總統官邸大門口擺放一座耶穌像；官邸會客室有十字架與聖母圖。從這些小細節，看得出陳副總統信仰虔誠。
每天早上6時30分陳副總統夫婦前往聖家堂望彌撒；接著，副總統夫人羅鳳蘋返回官邸準備早餐；夫婦倆早餐吃的是一片麵包、一顆水煮蛋、堅果、幾顆小蕃茄、葡萄，配上麥片與咖啡。
副總統夫人羅鳳蘋透露，副總統中午是吃優格、堅果和一顆小蘋果，因為陳副總統認為如果吃太飽，下午開會就無法全心全意，所以不能吃太飽。
待陳副總統出門上班，副總統夫人自己拉著菜籃車，上傳統市場採買。她說，會挑選便宜的菜類，貴的菜就暫時不買。
在總統府公布的這段家居影片中，陳副總統透露，年金瘦鵝圖是因為他睡不著、早上5時多起來畫的；至於年金方塊圖則是他一面聽分區座談時，一面想著，如何把4個變項採計期間、費率、所得替代率、起支年齡畫在同一個圖並構思出來的。
副總統說，過去一年謝謝大家幫忙，2017年大家一起加油，讓台灣更好。1060127
(中央社)
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