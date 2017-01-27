4小時56分！納達爾闖進澳網男單決賽

歷經快5小時苦戰，納達爾終以3比2險勝狄米卓夫，挺進澳網男單決賽遭遇費德勒。(美聯社)

除夕夜上演長達4小時56分的艱辛澳網男單準決賽！納達爾27日以6比3、5比7、7比6(5)、6比7(4)、6比4的5盤大戰擊敗狄米卓夫，闊別3年再次闖進澳網男單決賽，對手將是費德勒，上次納達爾在澳網封王已是2009年，也是生涯唯一1次。

納達爾首盤就壓著對方打，很快就在第4局破了對手發球局，更以6比3搶下首盤，但到了第2盤，雙方先是各破對手1個發球局，狄米卓夫更於第12局再破1個納達爾發球局，驚險以7比5搶下第2盤，雙方重新打平。

第3盤雙方更是打到難分難解，拚到搶7局，納達爾才以7比5險勝，沒想到第4盤又拚搶7局，這次換成狄米卓夫7比4拿下，比賽只好打到最後第5盤，時間早已過了當地時間晚上12點。

來到關鍵的第9局，前8局互保發球局的僵局，終於被納達爾率先打破，在此盤第5個破發點，一舉攻破狄米卓夫的發球局，打到第10局，納達爾雖錯過兩個賽末點，仍靠對方回球出界，拿下這場艱辛的準決賽勝利。

納德爾生涯與費德勒交手過34次，取得23勝11敗優勢，兩人最近1次遭遇，是在去年瑞士公開賽決戰，費德勒以6比3、5比7、6比3獲勝，不過兩人上次在大滿貫決賽碰頭，是在2011年法網，當時納德爾3比1封王。

(中時電子報)