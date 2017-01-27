4小時56分！納達爾闖進澳網男單決賽
除夕夜上演長達4小時56分的艱辛澳網男單準決賽！納達爾27日以6比3、5比7、7比6(5)、6比7(4)、6比4的5盤大戰擊敗狄米卓夫，闊別3年再次闖進澳網男單決賽，對手將是費德勒，上次納達爾在澳網封王已是2009年，也是生涯唯一1次。
納達爾首盤就壓著對方打，很快就在第4局破了對手發球局，更以6比3搶下首盤，但到了第2盤，雙方先是各破對手1個發球局，狄米卓夫更於第12局再破1個納達爾發球局，驚險以7比5搶下第2盤，雙方重新打平。
第3盤雙方更是打到難分難解，拚到搶7局，納達爾才以7比5險勝，沒想到第4盤又拚搶7局，這次換成狄米卓夫7比4拿下，比賽只好打到最後第5盤，時間早已過了當地時間晚上12點。
來到關鍵的第9局，前8局互保發球局的僵局，終於被納達爾率先打破，在此盤第5個破發點，一舉攻破狄米卓夫的發球局，打到第10局，納達爾雖錯過兩個賽末點，仍靠對方回球出界，拿下這場艱辛的準決賽勝利。
納德爾生涯與費德勒交手過34次，取得23勝11敗優勢，兩人最近1次遭遇，是在去年瑞士公開賽決戰，費德勒以6比3、5比7、6比3獲勝，不過兩人上次在大滿貫決賽碰頭，是在2011年法網，當時納德爾3比1封王。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。