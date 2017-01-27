駐諾魯使館除夕圍爐 諾魯總統出席祝賀

諾魯總統華卡（Baron Waqa）當地時間27日應中華民國駐諾魯大使館之邀請，參加除夕圍爐慶祝新春晚宴。

駐諾魯大使館在當地美崙飯店舉辦除夕圍爐慶祝金雞年新春餐會，由駐諾魯大使周進發主持。諾魯總統兼外長華卡伉儷、諾魯國會議長夫婦、內閣部長、國會議員等應邀歡聚一堂，共同慶祝新春佳節。

周進發在致詞時說明除夕圍爐在中華文化上的意義，並稱今晚團聚在一起，在精神上即是一家人，不分彼此、合而為一。當大家團結一致，同心協力，便可收眾志成城之效。基於此一理念，中華民國台灣與諾魯之間存在著非僅是正式外交關係，而是更緊密的兄弟邦誼。

周進發進而並以金雞報曉、除舊迎新、即知即行、勇於承擔作為金雞年的座右銘與諾魯政要互勉。最後並代表政府感謝華卡總統及諾魯政府在國際社會支持台灣，祝福兩國邦誼永固流長。

華卡致詞時強調諾魯與中華民國邦誼友好，感謝台灣對諾魯之協助，並保證將持續增進台諾邦誼。1060127

(中央社)