美俄總統將通話 或將有助關係正常化

我要評比

俄羅斯總統蒲亭和美國總統川普明天將通電話，這將是川普就職後兩人首次電話會談。美俄兩國因為烏克蘭衝突關係緊繃三年後，這將是川普所謂雙方關係正常化的第一步。

川普（Donald Trump）和蒲亭（Vladimir Putin）上次通話是在去年11月，當時蒲亭致電川普，祝賀他贏得美國總統大選。他們並同意推動美俄關係正常化。

蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭將利用明天的通話祝賀川普就職，並將就目前美俄兩國的關係交換意見。

記者問起兩位領袖是否會提及烏克蘭問題時，培斯科夫說：「這是川普總統就職後雙方首次電話聯絡，因此應該很難預期這次通話會實質討論所有議題。我們等著看吧，要有耐心。」

白宮高層助理康威（Kellyanne Conway）今天接受電視訪問時表示，川普和蒲亭通電話時，可能討論多項議題，包括打擊恐怖主義的努力。

康威接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「今晨」（This Morning）節目訪問時，針對有關美俄總統明天將通電話的問題說：「我猜測他們將會討論如何在雙方能找到共同點的議題一起合作，以及兩國也許可能擊敗激進伊斯蘭恐怖主義的議題。」

川普以往曾表示，他將尋求與俄羅斯大和解，包括準備檢討在俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島後華府所實施的制裁。

此一動作可能面臨華府具影響力人物和外國領袖的抗拒，其中包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）。他們都認為，唯有俄國順應西方有關烏克蘭的要求，才應放寬制裁。

但培斯科夫說，他不知道白宮有任何計畫要解除因為烏克蘭危機對俄國實施的制裁。

如果蒲亭和川普能建立融洽關係，可能促成雙方就烏克蘭和敘利亞問題達成協議。在美國前總統歐巴馬任內，這兩個問題是美俄發生摩擦的根源。

川普和蒲亭沒有見過面，目前還不清楚個性南轅北轍的兩人是否會合得來。川普原是言行浮誇的房地產商，常依據直覺行事；蒲亭則是曾任前蘇聯時代情報人員，作風老謀深算。

德國首都柏林了解內情人士透露，川普明天也將和德國總理梅克爾通話，內容料將聚焦俄羅斯。1060127

(中央社)