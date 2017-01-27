除夕夜致同仁信 中職秘書長朱康震請辭
中華職棒秘書長朱康震今天對中職聯盟全體工作同仁發出一封信，表達自己完成階段性任務，「該跟大家說聲珍重再見」，農曆年假後就會開始進行工作交接，未來要多花時間給自己跟家人。
他在給同仁的信中指出，農曆年假後就會開始進行工作交接，「每一項推動中的業務都不會受到影響，聯盟的制度已臻完善，未來在副祕及大家的努力下，相信會持續往更好的方向前進」。
朱康震預計農曆年後交接，職務可能由副秘書長王惠民暫代，等待中職聯盟找尋新任秘書長人選。
朱康震表示，「就在告別猴年的同時，我的階段性任務也差不多告一段落了，該跟大家說聲珍重再見」。
他說，要說再見，確實是百感交集，但人生當中有許多角色轉換，他除了是聯盟的一分子，也為人子為人父，所以想把更多的時間留給他們也留給自己，然後再搭上往下一站的班車，轉往下一個舞台。
朱康震在信中表示，如果可以，願意一直擔任聯盟、擔任棒球的志工，隨時可以分享、感受、想念這一切。1060127
(中央社)
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