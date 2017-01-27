陸媒：布國表態拒中資金援是在搞花招

布吉納法索位於非洲西部，面積27萬4200平方公里，為台灣面積的7.6倍。(圖/Google地圖)

非洲國家布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）日前表示，大陸曾以500億美元（約合新台幣1.5兆）援助的代價，要求布國承認「一中」，但遭回絕。有陸媒表示，這項消息「膨風」的可能性居高，要台灣小心該國在搞花招。

據陸媒中評社報導，台灣近日似乎對布吉納法索的外交表態感到沾沾自喜，認為布國是台灣最真誠的伙伴。但仔細推敲布國表態中提到的數字500億美元，大概可以理解其「膨風」的程度很高。

布吉納法索的面積273800平方公里，總人口僅1893多萬，2016年的GDP為327.45億美元。若布國外長所言屬實，則大陸金援的數字超過該國一年的GDP，平均起來，每位國民可獲得2600多美元(超過新台幣82000元)。以常識判斷，即可知道根本是不可能。

報導稱，布吉納法索之所以敢說這個數字，很明顯是在「開價」，目的是趁台灣面臨外交危機時，獅子大開口以從中牟利。而以台灣當前的財政狀況，恐怕是經不起這樣的需索無度。

(中時電子報)