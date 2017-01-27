陸旅遊局：中國春節將成全球黃金週

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中國大陸國家旅遊局今天指出，綜合線上旅遊企業的分析預測，2017年春節出境旅遊人次將超過600萬，「中國春節將成全球黃金週」。

大陸國家旅遊局在官網發布「2017年春節假日旅遊市場信息」指出，從攜程等旅遊企業組織旅遊情況來看，春節出境遊的人次和消費超過大陸境內旅遊。攜程跟團、自由行產品的統計顯示，59%的春節遊客選擇出境旅遊，41%選擇大陸境內旅遊。

在線旅遊企業發布的數據顯示，除夕（27日）出境旅遊較多的目的地城市有：普吉島、曼谷、芽莊、新加坡、峇里島、長灘島。春節出境遊新興熱門旅遊目的地為：越南、埃及、義大利、西班牙、印尼、阿拉伯聯合大公國、以色列。

至於大陸境內旅遊，大陸國家旅遊局表示，「南下避寒」和「北上賞雪」是今年的主要流向。1060127

(中央社)