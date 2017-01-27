川普首搭空軍一號 赴費城會共和黨議員

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美國總統川普今天首度以元首身分前往華府以外地區會見國會議員，研擬2017年政策策略，並且消弭白宮和國會共和黨人之間的歧異。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，儘管川普擁有私人飛機，不過對他而言，以總統身分首度搭乘空軍一號（Air Force One）專機仍是個特殊時刻。他今天搭乘專機前往費城，出席共和黨國會議員大會並發表重要演說。

川普在費城對數以百計共和黨參議員和眾議員表示：「這屆國會將成為美國數十年來、甚至是史上最忙碌的國會。」

川普談及將「犯罪的外國人」逐出美國、以新的一對一貿易協定取代區域性協定、為美國勞工討回「公道」，以及在美墨邊界築牆這項引發兩國紛爭的計畫。

川普傳遞的主要訊息之一是，確保他將致力達成共和黨存在已久且重視的目標，也就是廢除前任總統歐巴馬的健保改革。

川普在歡呼聲中說：「我們的立法工作從撤銷並取代歐巴馬健保開始做起。」（譯者：中央社劉文瑜）1060127

(中央社)