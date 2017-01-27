春節回家了 陸官方：除夕塞車減少

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隨著民眾回家過年吃團圓飯，據大陸官方統計，鐵路、國內航線和公路客運客流從除夕當天下午起逐漸回落，尤其是大城市難得不塞車了。

中國大陸國家旅遊局在官網發布「2017年春節假日旅遊市場信息」。

大陸國家旅遊局數據中心綜合測算，全大陸27日旅遊接待總人數5050萬人次，年增10.4%；實現旅遊收入人民幣590億元，年增13.3%。

全大陸26日鐵路發送旅客880萬人次，27日客流回落。

民航方面，大陸國內航線27日下午春運效應回落。國際航線，上海至澳洲、北美、歐洲、東南亞等熱門站點持續客流高峰。

公路方面，除夕當天高速公路塞車情況減少，城市塞車處於低位。1060127

(中央社)