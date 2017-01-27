結伴70年 美逾90歲夫妻相隔數小時辭世

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美國紐約州長島（Long Island）一對超過90歲、結縭超過70年的老夫婦，在照護住宅內相繼辭世，相隔僅數小時。

美聯社及美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，長島老夫婦露絲．包爾（Ruth Bauer）和威廉．包爾（William Bauer）的孩子告訴「新聞日報」（Newsday），他們92歲母親露絲在23日上午7時左右與世長辭，97歲父親威廉接著在11小時後離開人世。

2人的死因未公布。

包爾夫婦1940年代初期在2人一同工作的銀行相遇，他們在威廉二戰投效海軍參加太平洋戰事結束後的1946年結婚。

喪禮今天早上在新海德公園教堂（New Hyde Park）舉行，他們有3名子女和5個孫子。1060127

(中央社)