過年「長輩」來拜訪 Hebe竟當巨嬰放給爸媽養？！
「女子團體」SHE成員近年多各忙各的，其中田馥甄(Hebe)推出個人專輯後，嗓音大受好評，去年她忙出專輯、辦演唱會還參加中國真人秀《夢想的聲音》，年末也商演忙個沒完，一路忙到24號才得閒，昨天返回新竹老家過年，她今天在臉書貼出空靈美照分享這幸福的年節時刻，還教大家一年一度長輩發問關懷時，要注意的「眉角」，結果自己卻扮「巨嬰」放給爸媽寵？
田馥甄難得放假，終於能回家好好過年，她在臉書分享返鄉路上拍的美照，描述回家後的悠閒時光，「我躺在床上，耳朵聽著媽媽在廚房忙進忙出的腳步聲與咔咔咔的切菜聲，肚子貼著爸爸特地出門為我買的暖暖包」原來是「長輩」來訪鬧經痛，乾脆幸福的放給爸媽寵愛，直呼這是「巨嬰的過年日常」。
田馥甄不忘提醒粉絲，在團圓時刻面對長輩的「例行溫馨關懷」時，「要記得做作微笑著耐心或哈哈哈四兩撥千斤地回答喔！」，但也補充「我不敢讓未來的婆婆一人在廚房做年夜飯，自己還大躺床請未來的公公跑腿買暖暖包」，因此當「巨嬰」是只能對父母才能做的撒嬌行為，表示：「我只是珍惜享受每一個當下啦」。
(中時電子報)
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