課堂不許外出如廁 美女生獲賠償4千萬

美國加州1名中學女生未獲准在課堂中外出上廁所，被迫尿在水桶裡，心理受創傷後自殺未遂而向校方求償，如今獲裁定可得到125萬美元（台幣約3942萬元）賠償金。

法新社報導，聖地牙哥（San Diego）陪審團昨天的裁決，對該名曾於派屈克亨利高中（Patrick Henry High School）就讀的女學生有利。當事學生最初就這起發生於2012年的事件提出告訴時，要求賠償2萬5000美元。

根據控訴書，這名身分不明的青少女當時年僅14歲，肇因於嚴格的校規，教師不允許這名學生於上課時間使用廁所。

她被要求到教室後方的儲物櫃裡，把尿排在水桶裡，再把它倒入水槽。

這名青少女在為期3週的審理期間作證說，這起令人蒙羞的事件在學生間流傳，流言蜚語和不雅訊息也隨之而來，導致她自殺未遂。

她的律師華金斯（Brian Watkins）告訴法新社：「過去20年來，我一直在處理自殘案件，而這是最不尋常的案例之一。」

華金斯說：「這類情事不應發生在1名才剛進中學的14歲女孩身上。」

華金斯說，他的客戶對這項裁決感到滿意。這名現年18歲的少女迄今仍在接受治療。（譯者：中央社劉文瑜）1060127

(中央社)