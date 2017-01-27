賴清德除夕天壇發開運紅包 信徒排隊擠巷弄
台南市中西區台灣首廟天壇27日在廟前發開運紅包，成了市民除夕守歲第一站，晚間8時過後，巷弄內已出現排隊人潮，台南市長賴清德晚間9時許到廟內祭拜謝神，提早向市民拜年，代發數百個紅包，市民爭搶合照。
「你看，是賴清德耶！」除夕夜晚間8時起，天壇廟外照往年慣例開始出現排隊人潮，等候領取廟方晚間11時發送的開運紅包，去年適逢0206大地震，廟方慨捐500萬善款，賴清德趁除夕來感謝神恩，並代為發送數百個紅包，信徒見到市長大呼驚喜。
天壇除夕夜發送開運紅包的習俗已10餘年，今年維持每包100元，限量1000餘包，入夜後廟前逐漸出現排隊人潮，到天壇領紅包兼拜拜，近年成為市民除夕守歲的樂趣之一。
中西區忠義路巷弄內27日排隊人潮越晚越多，約有1000餘位市民排隊，隊伍從巷弄延伸至公園路。未領取到紅包者，廟方改發送鑲有五元的「開運錢母」。
賴清德27日的廟宇謝神行程晚間9時40分抵達天壇，除了祭拜、念疏文，當場先發送數百個紅包，信徒排隊爭搶，開心領取新年首個廟宇開運紅包，並向賴清德互道恭喜。
賴清德表示，去年台南發生嚴重地震，宗教給予台南人在物質上、心靈上很大的幫助，因此決定在這項天災週年前，先感謝廟方與神明的幫助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。