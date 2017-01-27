賴清德除夕天壇發開運紅包 信徒排隊擠巷弄

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台南市長賴清德27日晚間到天壇廟謝神，感謝廟方在0206大地震伸出援手並捐款，在祭拜神明後現場發送紅包。（程炳璋攝）

台南市中西區台灣首廟天壇27日在廟前發開運紅包，成了市民除夕守歲第一站，晚間8時過後，巷弄內已出現排隊人潮，台南市長賴清德晚間9時許到廟內祭拜謝神，提早向市民拜年，代發數百個紅包，市民爭搶合照。

「你看，是賴清德耶！」除夕夜晚間8時起，天壇廟外照往年慣例開始出現排隊人潮，等候領取廟方晚間11時發送的開運紅包，去年適逢0206大地震，廟方慨捐500萬善款，賴清德趁除夕來感謝神恩，並代為發送數百個紅包，信徒見到市長大呼驚喜。

天壇除夕夜發送開運紅包的習俗已10餘年，今年維持每包100元，限量1000餘包，入夜後廟前逐漸出現排隊人潮，到天壇領紅包兼拜拜，近年成為市民除夕守歲的樂趣之一。

中西區忠義路巷弄內27日排隊人潮越晚越多，約有1000餘位市民排隊，隊伍從巷弄延伸至公園路。未領取到紅包者，廟方改發送鑲有五元的「開運錢母」。

賴清德27日的廟宇謝神行程晚間9時40分抵達天壇，除了祭拜、念疏文，當場先發送數百個紅包，信徒排隊爭搶，開心領取新年首個廟宇開運紅包，並向賴清德互道恭喜。

賴清德表示，去年台南發生嚴重地震，宗教給予台南人在物質上、心靈上很大的幫助，因此決定在這項天災週年前，先感謝廟方與神明的幫助。

(中時)