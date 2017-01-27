鎮瀾宮搶頭香驚險刺激 高工生拔得頭籌
大甲鎮瀾宮平日香火鼎盛，農曆春節期間更是擠滿祭拜信徒，27日除夕夜的搶頭香是重頭戲，子時一到廟門一開，大批民眾衝擠進門爭搶頭香，現場推擠尖叫聲四起撞成一團，有人一路領先跑到金爐前竟跌倒功虧一簣，短短幾秒鐘過程既驚險又刺激，最後由大甲高工學生卓政輝拔得頭籌，搶得頭香。
17歲的大甲高工學生卓政輝表示，他是大甲當地人，與同學湊熱鬧來搶頭香，第一次就搶到頭香覺得很高興，祈求媽祖保佑他能平安順利考取台中科技大學。
大甲鎮瀾宮今年除夕夜搶頭香依然人頭鑽動，民間習俗各大廟宇農曆大年初一開廟門，第一個將香插進金爐的幸運兒，將會運氣興旺。鎮瀾宮今年祭出一尊市價1萬8000元的大金媽祖做為頭香獎品；第二名可獲得市價8000元的中金媽祖；第三名獲3600元的小金雞，吸引大批信徒躍躍欲試。
鎮瀾宮在晚間9時開始舉行歲末誦經祈福，信徒湧進大殿備祭品祭拜，現場煙霧裊繞。晚間10時40分關廟門，隨後，進行開春誦經祈福儀式，晚間11時（子時）一到，即是大年初一，廟方人員廟門一開，在門外等候多時的數百名群眾衝擠而進，爭先往金爐急奔，有人一路領先跑到金爐前竟跌倒功虧一簣，現場推擠尖叫聲、歡呼聲四起，撞成一團，短短幾秒中驚險刺激又有趣。
廟方自深夜11時10分起開始發放開運紅包，民眾吃完除夕團圓飯也到場祭拜領紅包，為新的一年開運祈福，直到深夜人潮未歇，洋溢著春節喜氣熱鬧的氣氛。
(中時)
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