納達爾殺進澳網決賽 將與費德瑞爭冠
西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天經過近五小時的五盤激戰，險勝保加利亞對手狄米特羅夫，在澳洲公開賽準決賽獲勝晉級，將與瑞士老對頭費德瑞對決爭冠。
納達爾（Rafael Nadal）拼戰4小時又56分鐘，以6比3、5比7、7比6（7比5）、6比7（4比7）和6比4力克狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），這是他歷來最大的勝利之一，令拉佛球場（Rod Laver Arena）的觀眾大為興奮。
兩人纏鬥到決勝第五盤時，納達爾展現令人難以置信的戰鬥力，在第九局以0比30落後情況下破了對手的發球局，搶得5比4領先優勢。
狄米特羅夫在下一局雖救了兩個賽末點，但納達爾保住發球局，贏得艱苦勝利，開心得雙膝跪地。這是他2014年在法國公開賽奪冠以來首次打進大滿貫賽決賽。
納達爾表示，能夠在決賽迎戰費德瑞（Roger Federer）是他的榮幸。這將是兩人第九次在大滿貫賽的冠軍戰對陣，也是2011年法國公開賽以來的第一次，以往八次交手納達爾以6勝2敗占上風。
在今天稍早的女子雙打冠軍戰，美國的瑪蒂克（Bethanie Mattek-Sands）與捷克的莎伐洛娃（Lucie Safarova）聯手，以6比7（4比7）、6比3和6比3擊敗中國的彭帥與捷克的赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova），抱走冠軍盃。1060127
(中央社)
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