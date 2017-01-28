傅達仁巧思報氣象 曾問達賴：不是會呼風喚雨

傅達仁穿不同顏色的衣服代表當天播報的天氣狀況。（圖／時報出版提供）

《達仁傳奇：不為人知的新聞與祕聞》書摘4：氣象先生獨樹一格

台視新聞裡的氣象原由幾位主播兼播氣象，我就有過報氣象的經驗和點子。

一直到任立瑜來台視後，氣象才由他包了。

沒多久，任立瑜被中視挖腳，跳槽了。

那時，我正好出國採訪，有一天台視新聞部來了通越洋電話，急急忙忙告訴我說：「李聖文總經理在主管會報上決定由傅達仁接手氣象報告，這事已定，再過五天，就你了！」

而且瞄準任立渝開報那天，我就得出馬近敵。

公司找了一位空軍氣象專家當顧問，把每天的氣象寫一最正確的小段子，我用我的創意和點子，打敗對方。其實都是中央氣象局的資料，不能改，把27度報成28度，就犯氣象法，所以內容的前30秒，我獨創的語言，就是致勝的武器。

第一天對決，恰逢達賴喇嘛訪台，我費了九牛二虎之力訪問到他，正是陰雨連綿的時候，我問他：「你不是會呼風喚雨嗎？Can you stop the rain？」

他說：「在西藏高原，少雨，下雨被尊稱為『甘露水』，下雨不是壞事，但可不能氾濫！」

這下厲害啦！所有媒體和本台預告都熱報消息：今晚請看傅達仁和達賴喇嘛談氣象！

當晚，台視新聞氣象大獲全勝。

感謝活佛達賴喇嘛的加持，我報氣象開了好彩頭，隔天上班，同事沈依婷拿著AC Nelson的收視率調查表興高采烈的向我說：「傅經理，你播氣象是全國八十幾個收視率調查節目的冠軍、第一位耶！」當你主持節目、報氣象，和當日新聞結合是勝利的不二法門。

第二天，正好是阿扁總統要為台北捷運通車剪綵。

我到現場時，過程訪問幾位到場的女學生，問她們對捷運通車的感想，可愛的女觀眾說：「感謝台視您播氣象時說今天天氣好好好連三好，所以我們都用首日通車免費票到淡水來玩。」

這不是大家想看與眾不同的氣象開場白嗎？

事後，沈依婷又拿數據恭喜我續奪收視率冠軍。

有次，氣象顧問告訴我要連下十天雨，靈機一動拿了一把傘，打開水龍頭把雨傘淋的濕透，立刻進棚播氣象。

當現場導播喊「5、4、3……」只剩兩秒就進現場時，我快速把傘撐開，觀眾只能看到把濕淋淋的傘，看不到我，接著，我在傘後出鏡：「氣象局說，北部地區要連下三天雨（指著水淋淋的傘說），那真是壞、壞、壞的天氣，千萬別忘了帶這個！」

雖然人要謙卑，但我絕非吹牛，顧安生的提議：「以體育部經理代打，三個月擔任氣象先生，一天都沒有輸過，大獲全勝。」

這當然也是我傳奇人生的另一章。

傅達仁報氣象。（圖／時報出版提供）

報紙專訪傅達仁。（圖／時報出版提供）

（註：本書摘連載共有５篇，其它將在1/29上線，敬請鎖定中時電子報娛樂首頁）

(專題報導)