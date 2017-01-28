5200萬年前燈籠西紅柿化石 葉脈紋路清晰可見

來自5200萬年前的西紅柿。（圖片來源：CEN/MEF Eduardo Ruigomez）

科學家在史前湖底發現化石。（圖片來源：CEN/ MEF Pablo Puerta）

古生物學家近日發現了燈籠西紅柿的化石，大約來自5200萬年前。

科學家過去估計茄科植物迄今已有3000萬年左右的歷史，比起其他植物，相對年輕。近日古生物學家在阿根廷巴塔哥尼亞地區一個史前湖底發現了來自5200萬年前的燈籠西紅柿化石，這一發現可能將茄科植物的起源提前。

燈籠西紅柿又稱粘果酸漿、墨西哥酸漿，體積小，外表為綠色，有紙狀的外殼，像是中國的燈籠。

燈籠西紅柿化石雖然乾扁，其葉脈紋路仍然清晰可見。古生物學家Peter Wilf表示，當他第一次看到時，非常訝異這樣脆弱的外殼都被保存下來，漿果也很完整。他說，這是世界上首次發現茄科果實化石，過去都只有種子。

此一發現刊載於《科學》雜誌，第一作者为Rubén Cúneo。他說，這些化石的發現讓茄科植物的起源往前推了至少2500萬年。

植物學家Tiina Sarkinen表示，這些化石證明了茄科植物5200萬年前就已存在，不過，這些化石也有可能是屬於燈籠西紅柿更早期的親緣植物，目前最大的問題就是要確認品種。

(中時電子報)