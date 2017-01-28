中時嚴選！2016網友最關注星聞

黃安去年的台獨事件成為網友最關注話題！（圖／本報系資料照片）

揮別2016！2017已經來臨，在這一整年中娛樂圈震動起伏不斷，其中年初發生黃安指周子瑜台獨事件更成為年度網友最關注新聞。除此之外，王寶強被戴綠帽、Selina離婚等娛樂大事件，都是點閱排行佼佼者，顯見網友最愛看。

近年深居大陸的黃安，去年初時因瘋狂檢舉「台獨」，讓不少藝人都掃到颱風尾，當時更有媒體報導台灣電視台皆無意邀他上節目，等同他被封殺。可黃安一句「我直接封殺全台灣電視台！老子不稀罕！」一句話逼出60萬網友點閱。

王寶強被戴綠帽的新聞同樣造成轟動，一張抓姦在場照更讓網友爭相搶看。（圖／取自微博）

除此之外，排名第二點閱率的則是大陸男星王寶強被戴綠帽的新聞，當時流傳一張馬蓉疑似被抓姦在場的照片，盛傳那就是王寶強的抓姦照，鬧得滿城風雨，第一時間王寶強與馬蓉方面也都未做出解釋，一時間也讓46萬網友爭相搶看，事後王寶強方面才出面澄清「沒有抓姦照。」

去年的幾齣超夯韓劇大家都看了嗎，圖為《奶酪陷阱》？（圖／翻攝自網路）

而近幾年韓劇在台很夯，「2016年必追十大韓劇」在去年也吸引了40萬網友點閱關注。如今事隔一年，不妨確認看看去年的十大韓劇自己是否都跟上了？

而跨年天后謝金燕，去年開演唱會時，不惜將家醜攤在陽光下，她在演唱會訴說父親豬哥亮對母親的欺負，包含屋簷下與外遇對象共處一室、家暴等，讓謝金燕淚灑舞台，粉絲也相當錯愕；但讓最讓人意外的，莫過於她在開唱完後，要暫別台灣演藝圈，消息一出，30萬粉絲湧入關心第一手消息。

另外，知名媒體人李艷秋去年針對蔡政府擇日補班、補課方式，讓民眾端午節能有4天連假。可她卻提出「蔡政府要喊著文化台獨，卻留著中國假打臉自己」的言論，也讓22萬網友很有感，引發熱議。

其他網友很關注的新聞，包含費玉清膝下無子，外傳他龐大的財產，都很有可能留給哥哥張菲的兒子，他對姪子疼愛有加，被指不是不可能，可當時張菲避談此敏感話題；《就愛台灣味》的混血主持人傑克上吊自殺，讓女搭檔安妮及經紀人都錯愕不已、泣不成聲，同樣讓網友相當震驚。

(專題報導)