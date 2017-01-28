JJ專屬舞者跨界時尚圈 Sweety獨家分析新年穿搭術

Sweety除了是JJ的專屬舞者外，同時也是品牌服飾「Swee Witty」的老闆娘。(Sweety、「Swee Witty」衣著形象工作室提供)

金曲歌王林俊傑十項全能，不僅能唱能創作，他甚至推出過不少膾炙人口的動感歌曲，每次總準備精彩的唱跳表演給大家，如此才華洋溢的他，身旁自然也是臥虎藏龍，近來在JJ身旁，總能看見一名亮眼高挑的舞者，她是Sweety，既是陪伴JJ征戰海內外的專屬舞者，也是品牌服飾「Swee Witty」的老闆娘，藉由穿搭，展現出她在舞蹈圈、演藝圈所培養出的獨到眼光，也用穿搭造福社會，《中時電子報》獨家揭開Sweety的新年穿搭術，讓你年節每天都搶盡風頭！

Sweety除了擔任舞者，本身也是舞蹈老師，時常在學生的成果發表會上，身兼造型師的角色，而常常被定裝、接觸造型的她，漸漸營造出個人對造型的想法，覺得不管是上班族或學生，每個女生都不該害怕打扮，每個人都有漂亮的機會與權利，而藝人登台需要誇張的舞台效果，但不代表生活在民間就得低調到無趣，Sweety認為自己正是中間橋梁的角色，想出搶眼但不突兀的穿搭idea，是她給自己的使命，因此促成她在服飾界創業。

決心跨界服飾界的Sweety，私下做了很多努力，在忙碌的日程中，她自主到實踐大學進修，挑戰「服裝設計全修班」，每天都像顆陀螺一樣忙得團團轉，但她卻很開心，Sweety不認為自己只是販售服飾，她最終極的目標，是成為一般顧客的平價造型顧問，因為藝人做造型的代價通常相當昂貴，而她希望所有女孩兒都能勇於追求屬於自己的舞台，與其說她想當造型師，不如說她希望成為大家心中那個「很會穿衣服的姊妹兒」，給不同身型的女孩適合的建議，個人品牌「Swee Witty」樂於接受顧客的詢問，未來希望能擴大「客製穿搭」的服務，也打算運用進修來的能力，推出獨家設計款。

而Sweety很特別地，不會只挑選主流商品販售，她常常買進一種獨特但不見得好賣的款式，都因為該商品足以塑造出一種個人風格，在商業跟眼光之間，Sweety是不會輕易妥協的，所以成為老闆娘之後，還繼續跳舞嗎？她的答案是肯定的，學生是她實現所有藝術創意的重要角色，穿上自己挑選、設計的衣服，站在課堂的舞台上，各式各樣的學生就是最佳的反饋者，學生們評論她，甚至仿效她的穿著，對Sweety來說，這是目前人生中，一項莫大的成就感呢！

除夕/初一迎新春(「Swee Witty」衣著形象工作室提供)

與家人長輩聚餐時，或者大家庭、親戚們一起拜年時，建議穿著氣質路線！上身選擇蕾絲高領氣質上衣再搭配上格子窄裙，不規則剪裁增添設計感，千鳥格的花紋氣質又永不退流行。與長輩家人吃團圓飯時能得體又有氣質。

初二回娘家(「Swee Witty」衣著形象工作室提供)

回娘家見到自己家人，還是會有長輩在的，雖然回自己家可以輕鬆點，但還是不能太隨便呦！上身選擇氣質荷葉酒紅碎花上衣，喇叭袖配上領結式設計使整個人活潑中還是有質感的，下身選擇中長魚尾皮裙，女人味十足又適當的展現脫俗氣質呦！

初三忙走春(「Swee Witty」衣著形象工作室提供)

過年就是要陪伴家人走走啊！跟家人們踏踏青，選擇格子可愛吊帶裙，郊遊踏青感十足，上半身選咖啡紅帶點過年喜氣感也不會太害羞穿大紅，再搭上靴子，輕鬆休閒又不失可愛感！

初四訪友去(「Swee Witty」衣著形象工作室提供)

處理完親戚朋友局，該到朋友家坐坐拜年囉！到朋友家要將喜氣帶給好友們，大紅色單品很適合穿上身，下半身則選擇黑色百褶寬褲和長版背心，不讓紅色太強眼，用黑色妝點，有型又不會太突兀，紅美黑大方！推薦給大家！

(專題報導)