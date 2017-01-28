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細腰大奶美少女 AV女優桃乃木香奈又甜又殺！

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AV女優桃乃木香奈身材跟臉蛋堪稱完美，正是那種會讓人大嘆拍AV好可惜的超甜尤物。(IPZ_653、IPZ_637)
AV女優桃乃木香奈身材跟臉蛋堪稱完美，正是那種會讓人大嘆拍AV好可惜的超甜尤物。(IPZ_653、IPZ_637)

一個女生如果年紀輕輕、身材姣好，五官又對稱又端正，笑起來甜美清新，眼尾甩帶著柔媚，通常很難想像這樣的女孩會去做一些「辛苦」的工作，出道僅一年的AV女優桃乃木香奈，就是會讓人大嘆可惜的尤物，她在東家ideapocket人員大批流失時，猶如天使般自帶光芒降臨，她的美好，被東家跟觀眾們視為是扛得起使命的潛力新人，ideapocket在處女作封面給了桃乃木香奈頭銜--「超偶像級美少女」，還真的名符其實。

2005年出道的桃乃木香奈，是個剛剛跨過成人情色圈年齡底限的18歲萌妹子，某方面來說，她是個一眼就能看透的AV女優，桃乃木香奈的長相，完全反映了年輕的美好，微嘟的唇裡有一口日本AV女優少見的整齊皓齒，笑起來猶如一顆小太陽般燦爛，穠纖合度的腰部曲線更是一大亮點，重‧點‧是！桃乃木香奈擁有年輕氣盛的纖瘦身材，但一雙乳房竟有著大容量，是無論哪種體位都晃得起來的F罩杯，她根本不用做什麼，脫個衣服就讓Aver們激動個半死！

所以這個完美女孩演起AV，效果又是如何？先說如此美妙的桃乃木香奈，一出道就獲得大量關注，無論出片還是辦見面會，都是人氣滿檔，東家ideapocket自然也把這個甜美新人視為掌上明珠，哪肯輕易讓她「過激」？也因此顯得超珍惜羽毛，出道以來連續7支作品都是賣萌再賣萌，甜到人心裡跟「那裡」都長螞蟻，但身在暗黑圈，怎能夠一輩子出淤泥而不染？桃乃木香奈繼纖腰大奶後，再一次創造衝擊，鯨魚噴水、調教甚至來硬的，她都詮釋得恰到好處，看來不走清純美少女路線也是很OK的，不禁期待她「長大」轉性肉食女，那美好的光景…

姓名：桃乃木香奈

日文：桃乃木かな

拼音：Momonogi Kana

出生地：日本東京都

血型：AB型

身高：153cm

三圍：35 - 23 - 33 F罩杯

興趣：彈鋼琴、唱歌、排球

出道年份：2015

所屬片商：IdeaPocket

演出作品：

「FIRST IMPRESSION 89 超アイドル級美少女 衝撃のAVデビュー 桃乃木かな」

「桃乃木かな 180分本指名 極上風俗4本番＋ピンサロ」

「優等生学園アイドルと学校でしようよ 押しに弱い優等生 桃乃木かな」

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關鍵字：AV女優潘朵啦桃乃木香奈
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