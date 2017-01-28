異域風情(1) 越南過年風俗習慣

越南長年受到漢文化影響，也保有過農曆春節的習俗。（達志影像/Shutterstock）

長期受到中華文化影響的越南，在傳統節日上，和華人有相當程度的類似。和我們一樣，每年的農曆過年也是越南當地非常重要的假期之一，現代越南語稱之為「元旦節」，基本習俗和中國、台灣等地相似，不過越南過年一般從臘月23日的灶王節起算，濃厚的氣氛會一直延續至正月十五元宵節為止。

春節對越南人來說，是家人團圓的重要日子，家家戶戶在年節前夕也會趕辦年貨，一句「肥肉醃藠紅對聯，幡杆炮仗綠年粽」可以道出年貨種類，年夜飯桌上一定要有肉和糯米粽，用綠葉包成正方形的粽子是用來祭祀祖先的，外型像蒜頭的醃蕎頭更是必有的菜色，加上當地的家常菜- 春捲，讓越南人的年夜飯顯得相當美味。然而當越南不再使用漢字作為官方語言後，春聯改用拼音字母寫下祝福語，配上國旗底色的紅色，貼在門口招來好運氣。至於放鞭炮，為防止火災等意外，政府基本採取禁止的態度。

越南傳統年夜飯中，基本一定會有春捲、糯米粽和肉類。（達志影像/Shutterstock）

用綠色芭蕉葉包裹的方形糯米粽，取「天圓地方」的概念，是年夜飯中主角之一、也是過年祭祀要角之一。（達志影像/Shutterstock）

越南人在過年期間會購買新的「年花」，根據南北地域的不同，最常見的有桃花、金盞花或是金桔3種，尤其是桃花，對越南人而言是一種辟邪的植物，並一種代表幸福的象徵。並在年花旁擺放「五果盆」，包含芒果、椰子、釋迦等5種水果或果乾，取其越南語發音的諧音祝願全家年年有餘並豐衣足食。除夕當晚，不論離家多遠都會趕回家團聚，一起吃著年夜飯和守歲，

由於現代越南改用羅馬字拼音，多數的春聯也改採用拼音文字呈現，但用語仍是「萬事如意」等傳統中文賀詞。（達志影像/Shutterstock）

越南人在春節期間，常常會購買像金桔之類的花卉回家佈置，討其吉祥之意。（達志影像/Shutterstock）

越南當地知名餅乾廠商所拍的春節廣告。

三星電子所拍攝的越南春節廣告。

大年初一早起祭神祭拜祖先，祭典結束後，小孩向長輩拜年，家中長輩們會準備紅包發給晚輩們，以祝福他們來年順利。而在現代越南，有一個特別的紅包習俗，很多人會送出內含一張2美元紙鈔的紅包，表示特別的祝福之意。過年期間，全越南有許多「賞春」的活動，包含舞龍舞獅、花燈等節目，雖然國定假日僅有除夕至年初三共4天的時間，但當地包含公家機關或私人公司多半會到元宵節過後才真正開工。

在越南，一樣有壓歲錢的習俗。不過比較特別的是，現代越南流行包2元美元現鈔，有祝福好運和賺大錢之意。（達志影像/Shutterstock）

越南過春節也是到正月十五元宵結束，屆時他們也會提燈籠賞花燈。（達志影像/Shutterstock）

最後祝福大家，「Chúc mừng năm mới」（新年快樂），新的一年要「Vạn sự như ý」（萬事如意）並且「Làm ăn phát tài/ phát đạt」（生意發財）！

(中時電子報)