《專訪》網紅不好當！白癡公主眼睛太大被嫌噁

創意無限的白癡公主曾遇到沒有靈感、是否露臉等煩惱，還曾被轟「眼睛太大、太瘦很噁心」。（圖／取材自白癡公主臉書、IG）

網路紅人「白癡公主」惡搞迪士尼動畫成名，《仙履奇緣》、《白雪公主》、《阿拉丁》等童話改編成18禁台詞，爆笑程度破表又紓壓，無厘頭風格在網路享有知名度，而除了改編童話外，白癡公主與夥伴「超哥」也推出烘焙教學、改編夯歌等，不過創意無限的白癡公主也曾遇到沒有靈感、是否露臉等煩惱。

白癡公主因學生時代要交配音短片，Kuso《白雪公主》影片而爆紅，搭配「成人版」配音，鹹濕又爆笑很受歡迎。也因為白癡公主自認作品內容尺度較大，加上身為公眾人物要特別注意言行舉止，之前讓她掙扎是否要露臉，近期影片則漸漸「解碼」，網友多半以鼓勵居多，不過還是曾被針對外表做人身攻擊「例如我眼睛太大太瘦很噁心，我還是第一次遇過有人這麼形容我」。

白癡公主作風無厘頭。（圖／取材自白癡公主IG）

由於白癡公主本身有工作，並非全職YouTuber，因此也常遇到時間分配問題，通常是在下班後與週末時間製作影片，不過她也曾羨慕別人周末出遊「我卻宅在電腦前剪片」，擔心被嗆「沒更新還出去玩！」不過調整心態後，白癡公主週末至少會留空檔休息，放鬆心情也讓工作效率更好。

白癡公主公布長相後，未來也會更頻繁分享生活影片，希望讓網友認識自己，同時也會釋出喜歡的卡通配音影片等等，同時她也期許自己，期待2017能夠再給觀眾不一樣的白癡公主。

(專題報導)