另類第一名 法國生育率為何歐洲居冠

在托兒中心裡畫畫的小孩。(圖\Shutterstock)

法國人性格雖以悲觀出名，但他們的生育率卻一直位居歐洲第一名，主要原因是法國政府提供良好福利，也提供多種育兒方案幫助媽媽回到職場。

根據法國國際電視台France 24，2014年法國女性平均生2.1個小孩，比英國(1.8個小孩)，德國(1.5個小孩)和義大利(1.4個小孩)都來的多，也比美國女性(1.9個小孩)來的高。

法國人的生育力事實上主要是歸功於豐厚的福利，生的小孩越多父母獲得的補助也越多。法國政府自1930年起，就提供家庭補助和減稅等措施，一對父母只要第二個小孩子出生後就可開始享受這些措施。

雖然法國政府在2015年修改法案，使得有錢家庭的補助減少，但貧窮家庭若有第二個小孩，一個月可獲得130歐元的補助，每再增加一個小孩，月補助就再增加167歐元。當然這個補助總額相當高，一年要花掉法國政府120億歐元的預算，但也讓新生兒媽媽不用擔心育兒費用。

法國雖然請育嬰假等的福利和歐洲其他國家比起來沒特別好，但因為托兒的服務眾多，因此法國女性在生育後卻比較容易回到職場。但法國提供給三歲以下小孩的日間托兒服務，雖然得以獲得補助，但因為這些服務能照顧的兒童有限，因此有些人會開玩笑地說，還沒懷孕就要先預約這些托兒服務。

法國女性在經濟上無慮，因此更可能會考慮生育更多小孩。這對法國長遠而言也是利多，因為越多人生小孩，未來國家勞動人口和繳稅人口就越多，支持其福利系統的人也越多。

即使如此許多法國女性仍選擇延後生育的時間，平均法國女性生第一胎時是30.3歲，比1970年代晚了4歲。2015年間，每20個新生兒中就有一個的母親年紀超過40歲。

(中時電子報)