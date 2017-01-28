流言追追追 2016他們總算開口揭這真相

許多名人過去一年曾開口澄清傳聞。（圖／中時資料照片）

回顧2016年有開心也有悲傷的事，然而因為「自媒體」如臉書、微博的崛起，大眾認識、了解藝人的方式不再只能透過新聞，而是可以靠社群網站親自看藝人親自「道出」一切，或澄清事實，或藉由上節目機會自我剖析侃侃而談那些「不能說的秘密」，以下列出幾項2016眾人關注的真相。

賈靜雯與伊能靜都因和前夫的協議，不能讓孩子露面。（圖／取自賈靜雯AlyssaChia臉書、伊能靜微博）

1. 賈靜雯偏心愛咘咘、不愛梧桐妹？

賈靜雯前年與小9歲修杰楷結婚，之後生下大眼超萌的咘咘，並與前夫所生的梧桐妹過起一家四口幸福生活，然而賈靜雯生下二女兒後，常在網上曬與咘咘合影，但與梧桐妹的照片卻須用貼圖遮起梧桐妹長相，引來網友質疑偏心，甚至梧桐妹也曾抱怨「媽媽！為什麼我拍照要遮臉？我是妳女兒，為什麼要把我的臉遮起來呢？」去年4月，賈靜雯才透露，真相全來自她與前夫孫志浩的協定，雙方說好「唯一能讓她留在我身邊的條件就是不能正常的曝光」。

賈靜雯說，常看到網友問她是否偏心，都讓她相當心痛，因為並不是事實，並對大女兒喊話：「媽媽保護妳要遮住妳的臉是真的怕失去跟妳的時光」、「妳在媽媽眼中永遠都是無可取代的寶貝！」無獨有偶，伊能靜與「哈林」庾澄慶所生兒子哈利也從未在伊能靜照片中完整曝光，伊能靜透露：「雖然尊重你爸爸的決定，不給大家看見你的樣子，但媽媽真心覺得你好帥。」

水原希子拍片澄清不實傳聞。（圖／翻攝自秒拍、水原希子_Official微博）

2. 水原希子辱華？

26歲日本名模水原希子曾與天團BIGBANG隊長G-Dragon(GD)傳緋聞，去年7月她參與趙薇第二部執導作品《沒有別的愛》，卻被挖出過往辱華照片，面對多年來不實傳聞，水原希子選擇親上火線，解釋一切，也公開自己出身，指自己父親是美國人、母親則是韓裔日本人，自己真正身分是美韓混血兒，使她覺得自己是地球村的居民，也是擁護和平者。

對於三大爭議，水原希子一一解釋，網上傳出疑似她參拜靖國神社的照片、以及在日本軍國主義旗幟前的合影，她都嚴正否認「不是她」，此外關於曾按讚朋友一張在天安門前比中指照片，希子說當時只是為了鼓勵好友首開帳號，所以按對方讚，發現照片不妥後她也立刻收回讚，抱歉引起大家爭議。

葛天否認假懷孕逼婚。（圖／新華社資料照片；取自葛天_GT微博）

3. 劉翔前妻葛天假懷孕逼婚？

大陸跨欄好手劉翔前年結束與葛天一年婚姻，近日傳出與現任女友、撐竿跳運動員吳莎低調再婚，網上一度傳言葛天當年是以假懷孕逼婚劉翔，甚至還有網友到葛天微博回酸此事，沒想到葛天竟直接回應：「我是清白的，造謠懷孕的人會有報應的！」

葛天與劉翔離婚後，曾上實境秀淚訴前夫：「現在的人東西壞了就想換」、「至少我還承認這段感情它在我的生命中發生過，現在據說是，（他）把我的東西全刪了」，去年9月劉翔傳出將和吳莎再婚，網友便跑到葛天微博酸她，引來她批評：「誰都知道該找誰證明，能出來說句話嗎？既然你這麼說我，那就請當事人堂堂正正的站出來說一句！對天對地對良心的真話吧，我是清白的。造謠假孕的人會有報應的！」

林志玲一度被傳戴戒套牢。（圖／中時資料照片；取自林志玲微博）

4. 林志玲戴戒名花有主？

隨著林心如、舒淇紛紛完婚，讓「最後黃金剩女」林志玲的感情動向分外受到矚目，去年底《時報周刊》爆料，志玲姐姐平時除了珠寶代言活動，手上常常空空如也，沒想到近日她現身慈善之夜，手上竟多了一枚約三克拉的鑽戒，且還是戴在中指，讓人有許多聯想。

對此，媒體揣測，除了先前的歷史緋聞對象言承旭、「馬桶小開」邱士楷外，另一個緋聞對象便是小林志玲9歲的北京盛世新娛國際影視文化傳媒公司董事長孟慶松，傳兩人在飛機上認識，進而秘戀半年，而求證林志玲經紀人，對方否認傳聞，笑回：「我沒有聽說結婚的消息，演員在參加活動時，都會佩戴一些珠寶、首飾，如果有什麼消息，我想志玲自己就會跟大家說啦！謝謝關心，（這個問題）太可愛了！」然近來林志玲又被爆有新歡「小費翔」楊仁沛，無論兩人是否交往，都祝福志玲姊姊幸福。

Kimiko、小嫻有心結被解開。（圖／中時資料照片）

5. Kimiko、小嫻有心結？

知名舞蹈老師Kimiko身材火辣，也常擔任許多藝人的儀態、塑形老師，然而去年7月Kimiko上民視《舞力全開》竟自爆跟圈內另一位舞伶小嫻有過心結，主因是她曾教過小嫻跳舞，但小嫻總是忽視她勸告，奮力練舞卻不管自身安全，讓Kimiko有很長一段期間不想再教小嫻跳舞。

Kimiko形容小嫻：「她可以不顧安全完成一支舞蹈，這種人我最害怕」，並表示除了奮力練習外，其實身體安全才是第一考量，見小嫻發瘋似的自虐態度，使Kimiko不再想教對方，小嫻聽到後也當場落淚，直說終於了解對方為何這麼多年對她不理不睬，終於重修舊好，讓雙方都相當欣慰。

Selina自述離婚主因。（圖／中時資料照片）

6. Selina離婚有小三？

Selina去年3月閃電宣布與律師丈夫張承中（阿中）離婚，外傳兩人婚變原因與小三有關，但都被雙方否認，8月她上大陸談話節目《說出我世界》，才終於說出主因是她不對，「感情中很重要的是怎麼樣在愛別人的同時不能失去自我，但是我卻是太愛自己了」。

Selina宣布離婚後，第一時間表示：「沒有扮演好一個賢妻的角色」，因此兩人當夫妻後並不快樂，阿中則說「我應負最大責任」，之後Selina上節目，透露會決定離婚絕非一朝一夕造成，「我們討論到最後拿出勇氣面，才做了（離婚）這個決定，是我主導的」，並表示是太愛自己造成這種結局，她感謝前夫的陪伴，讓她勇敢走出傷後恢復期，也說：「我相信愛情，因為我還是想要當一個很浪漫的女生」。

(專題報導)