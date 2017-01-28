大咖強勢回歸！2017不能不看的好萊塢大片

2017年被稱作「最強電影年」。(圖／達志影像、翻攝自豆瓣電影)

2017年不僅有最強卡司片，更有不少大片續集強勢回歸，被好萊塢稱作「最強電影年」，影迷雖然荷包失血，但也期待度爆表，現就來看看究竟有哪些強檔巨作即將上映。

(專題報導)

經典童話真人版《美女與野獸》由艾瑪華森主演，未上映已引起網友關注，日前釋出由她親自演唱的主題曲《Something There》，甜美歌聲獲好評，該片將和美國於3月17日同步上映。 (圖／翻攝自豆瓣電影)

小小兵回來了！好萊塢動畫片《神偷奶爸3》將在暑假上映，主角格魯遭遇惡名昭彰的大壞蛋巴瑟薩，他曾經是紅極一時的電視童星，始終沉溺於80年代演出的角色，他要向格魯證明他比他更壞。 (圖／翻攝自YouTube)

休傑克曼演出《金鋼狼》長達17年，日前宣告最後一集《羅根》將會是他詮釋該角色的畢業作，電影「金鋼狼」年老後的狀態，將和神秘小女孩攜手抗敵，於3月3日同步全美在台上映。(圖／達志影像)

蓋兒加朵在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》飾演的「神力女超人」獲得好評，獨立電影也將在6月上映，預告中她回憶起在第一次世界大戰時如何踏入人類世界，挺身為正義而戰。(圖／達志影像)

《攻殼機動隊》由「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森主演，改編日本知名動漫，飾演生化人草薙素子，預告中她全裸穿著肉色緊身衣，還有女女接吻橋段，相當吸睛。(圖／達志影像)

《蜘蛛人：返校日》將在7月上映，由年僅20歲的新生代男星湯姆霍蘭德主演，「鋼鐵人」小勞勃道尼和米高基頓飾演的大反派「禿鷹」也亮相，讓影迷更加期待。(圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG)

漫威電影《雷神索爾3：諸神的黃昏》將讓奇異博士、索爾、浩克3名超級英雄合體，而在上一集洛基為了王位而在索爾面前詐死，最新衣及兩人發展也備受期待，該片將於10月26日上映。(圖／達志影像)

《星際異攻隊2》延續上集依然搞笑，這次5位團員克里斯帕特、「葛摩菈」柔伊莎達娜、德克斯」巴帝斯塔、「火箭浣熊」布萊德利庫柏、「格魯特」馮迪索都會回歸，預告搭配懷舊舞曲，保有獨特風格。(圖／達志影像)

粉絲期待的動作大片「變形金剛5：最終騎士」將在暑假上映，預告片中時空從十字軍東征到納粹滅亡再到現代，依舊保有爆破大場面，卻更加訴求情感上的衝擊。(圖／達志影像)

備受期待的DC超級英雄團體大片《正義聯盟》，集結了超人、蝙蝠俠、神力女超人、閃電俠、水行俠、鋼骨等，加入不少幽默元素試圖讓電影有更多娛樂效果，將於11月17日上映。(圖／翻攝自官方臉書)