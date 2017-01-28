研究：常吃鮭魚 大腦更聰明、遠離心臟病
華人過年，免不了要吃魚，盼能「年年有餘」！今年農曆新年，吃魚也不妨吃點「鮭魚」吧！據最新醫學研究指出，常吃鮭魚能增健康，鮭魚裡面富omega-3脂肪酸能減少心臟病死亡率。此外，鮭魚含有大量的DHA，常吃也能增進大腦健康，讓你越來越聰明。
不同紅肉類，魚肉不僅口感Q勁，且熱量、脂肪較少，加上台灣四面臨海，隨時能捕獲新鮮的魚類，因此不少人喜歡吃魚！為了健康，不妨可多吃鮭魚喔！英國《每日郵報》報導，鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鯡魚等魚類含有豐富的omega-3脂肪酸，有助預防高血壓和阿茲海默症，還能降低罹患心臟病風險。
研究人員以16個國家的45637名人員做為受試者，其中，7973人心臟病發作後有2781人死亡，另有7157人也曾心臟病發作，但無致命危險。從中分析，心臟病發作但後來好轉的人多有食用omega-3脂肪酸等相關食物。除了鮭魚、鯖魚外，素食類的核桃、臻果、山核桃也含有高份量的omega-3脂肪酸，常吃也能預防相關慢性病。
此外，據早先醫學研究指出，魚油可清除人體內多餘的脂肪，魚類當中的Omega-3脂肪酸能將壞脂肪轉為好脂肪，進而燃燒更多卡路里，常吃魚類，能有效減重。
話說吃鮭魚相關魚類能有益身體健康，然想要活更長久，除了「食療」，規律的運動、保持身心愉快也很重要。迎「雞」年，不妨為自己設下目標，活得更健康、更快樂！
(中時電子報)
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