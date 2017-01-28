迎雞年》選購福袋技巧多！秘訣大公開

大年初一許多民眾到百貨公司購買福袋，百貨公司會準備各種不同主題的超值福袋，讓民眾希望在新春之際討個喜氣。（本報系資料照）

迎「雞」年！賀新春求好運！有人會選擇去廟裡求發財金、有人會去買樂透、或在牌桌上摸幾把試手氣，但也有人會選在大年初一透早去百貨公司排隊，盼能用便宜的價錢買到優質商品、或試手氣看能不能抽到夢想許久的汽車、鑽石或旅行包裝行程。

事實上，從日本百貨公司引進台灣的福袋其目的是為了過年讓民眾欣喜，然站在商人眼裡，也是希望能從中牟利，有時會將賣不掉的商品趁福袋「清庫存」。加上有些福袋是密封的，根本不知道裡面裝什麼？有些民眾花時間排隊，等到打開袋子卻是一臉失望。

事實上，購買福袋也是有秘訣的！以下為《背包客》網站刊載的福袋達人「林氏璧」所傳授的福袋攻略。

1.採購福袋不要帶小朋友同行：福袋多是「限量」的，加上一早就有民眾「虎視眈眈」，大廝殺的場面帶著小孩很危險。此外，帶小朋友易分心，要擔憂祈安危，也會減緩廝殺力道。建議爸媽在搶福袋時，不妨可讓小朋友去百貨公司遊樂場玩。

2.買福袋最好成群結隊，每個人分派任務各自去搶不同區的福袋：「團結力量大」，買福袋最好也採用「多人策略」。福袋通常分為男生區、女生區、小孩區、電器區等。如大家分工合作去搶不同區的福袋，可更有效率的買到大家所要的尺寸。

就福袋達人像林氏璧一樣，先把目標都拿在手上，經過整理後留下想要的，剩下的放回福袋區讓其他晚來的人也可以買到福袋。推估算一組最好有6個人比好，而現在網路便利，也可以利用論壇、BBS揪志同道合的朋友完成任務。

3.前1小時就去排隊排隊：百貨公司初一也是11點開門，但福袋有部分是限量的，建議前1小時就去排隊，以免如時間抵達百貨公司，發現想要買的商品早被秒殺，心中滿是後悔。

4.記得要帶空的行李箱跟購物袋同行：部分福袋都是包成一大袋，總不希望接下來一整天都要扛著福袋到處跑，或者被人指指點點。建議不妨拿個有輪子的行李箱，把買好的東西放到箱子裡，接下來也能慢慢選購想買的商品。

除了限定福袋外，有些百貨公司也會備妥買商品取得抽獎券的「福袋形式」，其大獎多為汽車、鑽石，近幾年更出現取得「出租公寓」的形式。然這種福袋多只能靠運氣了！但也有達人指出，百貨公司福袋活動日期多為初一到初三，但如果最大獎初一就被抽走，會降低其他客人購買率，因此大獎可能會延後再被抽出來。

以上為彙整相關福袋攻略秘訣，雖說內容物可能不一定讓人滿意！但過年討個喜氣，買個福袋是不錯選擇。在此也祝福《中時電子報》的讀者新春如意、平安健康！

(中時電子報)