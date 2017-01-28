健康50專欄：過年這樣吃 糖尿病患無負擔

長庚大學物理治療學系副教授陳喬男(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談糖尿病的飲食控制與運動介入。(林勝發攝)

健康50 - 這樣做運動 糖尿病患更健康

年節團聚少不了的吃吃喝喝與作息混亂常讓糖尿病患者的血糖在過節時間失守，如何在過節期間仍保持血糖穩定？年節飲食怎麼吃才能控制血糖不超標，又吃得健康？長庚大學物理治療學系副教授陳喬男提出下列4點建議：

1.定時定量

不要因為預期年夜飯會吃很多而省略當天的午餐或大年初一的早餐，因為這樣會破壞血糖的恆定。另外，如果因為出遊或拜拜需延後用餐時間，則在平日三餐進食的時間先吃些小點心，並在稍後用餐時減少進食的份量。

2.喝酒不過量，不要空腹喝酒

酒精除了會影響糖尿病藥物的作用外，大量的酒精容易導致糖尿病患者低血糖發生。

3.充足的睡眠

不要為了桌遊而撐著不睡，剝奪睡眠會使得血糖控制變困難，而且會在不知不覺中吃得更多。

4.維持運動

運動是對抗年節時期過度飲食的秘密武器，今年春節天氣不錯，走春、拜訪好友、帶些水果戶外踏青是個不錯的選擇！

除了控制飲食，規律的運動也很重要，很多人都知道，有糖尿病的人該運動，但如何動得安全又有效呢？「早上運動比晚上運動好嗎？散步算運動嗎？」對於沒有嚴重併發症的糖尿病患者，建議進行有氧與阻力運動。有氧運動如快走、慢跑、騎腳踏車、游泳、太極拳等。運動強度需到有些吃力與吃力的程度；如果運動時覺得輕輕鬆鬆，則表示運動強度太低；如果覺得非常吃力，則運動強度太高。建議每次運動30-60分鐘，每週至少累積150分鐘。阻力運動的目的在增加肌肉力量與耐力，可藉由啞鈴、彈力帶或身體肢體的重量作為阻力的來源。

上半身阻力運動：雙手撐住椅子，上下8-12次，重覆3回合到感覺有點吃力的程度。（林勝發攝）

下半身阻力運動：橋式，抬起腹部與臀部，撐起後停10-15秒，做8-12次，重複3回合達有點吃力程度。（林勝發攝）

糖尿病患者在運動時，需特別注意什麼呢？一般來說，糖尿病患者在運動前後應量測血糖，以瞭解血糖對運動的反應。運動前血糖介於100-250 mg/dl時，運動是很安全的。如果運動前血糖介於250-300 mg/dl，且有呼吸喘、吐氣有水果味等體內酮體過多的症狀時，運動應先暫緩進行；如果運動前血糖介於250-300 mg/dl，但沒有體內酮體過多的症狀時，可以運動，但須小心。如果運動前血糖低於100mg/dl，建議先吃個點心（如一片土司或一份水果）再運動。為避免運動造成低血糖，糖尿病患者可帶個含10-15g碳水化合物的點心（如兩片大蘇打餅）在身上，運動30分鐘後，如果需要可以補充。對於有注射胰島素的糖尿病患者，可減少50%以內速效或短效型胰島素的注射量以避免運動低血糖的發生。

(中時電子報)