時尚與傳統並立 中山新天地好好逛

Choc for you 草莓蜜糖吐司。（圖/取自【Choc for you】臉書）

北捷中山站、雙連站間的「中山新天地」商圈，擁有時尚潮流與傳統老店並立的特殊魅力，能夠同時體驗多元美食和藝術文創，是春節逛街的好去處。

北捷與中山站、雙連站線形廣場周邊店家，一同打造「中山新天地」商圈，創造專屬捷運周圍意象及音樂、藝術與人文休閒。在此商圈區內，有新光三越百貨、當代藝術館、光點臺北(前美國駐臺領事館)、建成公園以及捷運行政大樓等，捷運淡水信義線與松山新店線更是在此交會，生活機能健全，交通四通八達。

商圈巷弄內的特色小店超級多，拐個彎繞一繞，就能找到驚喜。

【A‧PRANK :DOLLY】-古著店

A‧PRANK :DOLLY如同店名「愛打扮的洋娃娃」，老闆唐唐歡迎大家來店分享古著打扮及穿搭樂趣。她認為古著是在某一時期出現的物件，不全然為二手衣，顯示當時職人表現的細膩和執著精神，衣服作工、版型、打摺處或內裡與現在成衣明顯不同。

地址：台北市大同區赤峰街23巷25號

【SALA】-古著店

而SALA的老闆Mola認為古著是有年代的商品，大多數為二手衣，並不是別人鄙夷認定的資源回收，布料質感和剪裁盡現當時年代風華，最重要的是商品就一件，賣掉就沒有了。她建議想找獨特且不樂意撞衫的人可以到店尋寶，可能會有意外收穫。

地址：台北市大同區赤峰街23巷21號

電話：(02)2556-0866

【WILLIAM＆FEB】-飾品店

買了衣服再加件飾品吧！走進迷你珠寶店WILLIAM＆FEB，在紫色風格裝潢烘托下，一眼望去的閃亮配件，不論戒指、耳環、項鍊等相當吸睛。負責人William以熱情和專注力做出各式各色飾品，佐以優質金工技術，創造出配戴者有一體成型的美感。

地址：台北市大同區赤峰街3巷32號

【Choc for you】-甜食店

手作甜食店Choc for you除了選用法國知名品牌巧克力豆，特製手工巧克力，還有口感清爽不生膩的義式冰淇淋，嚴選水果入味入色，此外提供其他甜食選擇，可搭配精選咖啡或熱茶食用。

地址：台北市中山區中山北路2段36巷11號

電話：(02)2558-0575

(貼心提醒：過年期間營業時間與折扣優惠，請以店家公告為主)。

(中時電子報)