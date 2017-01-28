奇招！防止失智老人走失 指甲貼防水二維碼
日本人口老齡化問題嚴重，四分之一人口超過65歲，為了防止患有老年癡呆症的親人走失，日本一家公司推出具有個人資訊的二維碼，可貼在老年癡呆症患者身上，以便他們走失後與家人取得聯系。
若家中有患有老年癡呆症的親人，通常會在衣服或個人物品上貼出姓名、電話以及家裡住址等聯絡資訊，若不小心走失，旁人可透過這些資訊將其送返家。不過因為患者並非每天都穿同樣衣服，因此這個作法仍有許多不便之處。
日本一家公司近日推出一個具有防水功能、平均可用兩周的二維碼貼紙，該二維碼貼紙僅一公分大小，可貼在患者的手、腳指甲上。
二維碼貼紙含有個人識別碼、個人住址及電話等資料，若有民眾發現有老人的指甲上有二維碼貼紙，可立刻交由警方掃描二維碼，協助走失的失智老人返家。此外，二維碼不會追蹤老人行蹤，只有在警察局掃描時，二維碼才會提供更詳细資訊。
(中時電子報)
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