甜心衰被揭腳臭又禿頭 看楊冪無限高EQ反擊
大陸女星楊冪外表亮麗、甜美，先前在《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳》穿古裝，飄仙氣、空靈美翻，還被封為「古裝劇女神」，加上她一雙招牌鉛筆腿，楊冪人氣始終居高不下，一舉一動都備受矚目，還衰被傳腳臭、禿頭又婚變，面對這些風波，楊冪始終保持風度，以高EQ反擊酸民。
楊冪人紅是非多，在她與趙又廷主演的新劇《三生三世十里桃花》中，楊冪穿古裝、梳包頭，高髮線造型引發熱議，還因此被酸是「禿頭的節奏」，楊冪則大方回答髮線危機：「你們好好珍惜現在有頭髮的我，好好看《三生三世》裡美麗的我，畢竟可能看不了幾年了。」
常曬半臉照的楊冪，也因為此舉挨轟心機重，她則在微博曬出只有四分之一張臉的自拍照，並發聲：「我是一個禁不起批評的人，如果你批評我，我就哼！」楊冪還曾被傳有腳臭問題，她不但沒生氣，在結婚時還自黑：「「新娘子已經把婚鞋換好了，大家放心吧！」
楊冪與劉愷威的婚姻也被外界唱衰，尤其劉愷威去年11月被拍到與女星王鷗同房，婚變傳聞更是不脛而走，儘管兩人聚少離多，楊冪仍對婚姻有自信，而8日適逢兩人結婚3周年，夫妻倆慶祝方式低調，楊冪被問到此事，更說：「我們有我們的方式，為什麼要告訴大家。」回應超霸氣。
(專題報導)
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