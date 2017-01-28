觸覺科技大顛覆：導航智能鞋、智慧瑜珈褲

智慧鞋墊。(圖片取自Amazon網站)

智慧鞋墊。(圖片取自Amazon網站)

你可以想像如果走在街上，靠著鞋子的震動就可以輕鬆幫你導航嗎?或是在瑜珈動作的時候，哪裡需要再伸展拉長，也可以靠著瑜珈褲的輕輕震動來提醒你該加強的部位，拜觸覺科技之賜，這些實用的產品已經出現了。

目前我們所能夠感知的觸覺經驗都還侷限在收到手機訊息時，可以在口袋裡感到震動提醒，或是玩電競遊戲時，操縱感會有一個回拉力的觸覺感受。但是經過幾十年的發展以後，有了更快的處理器、更便宜的傳感器，以及VR眼罩的出現，觸覺科技終於大躍進。

據BBC報導，Research and Markets調查報告指出，全球觸覺科技的市場預計到2022年會達到200億美元(約台幣6306億元)的規模。那麼觸覺科技應用到真實世界會有哪些產品呢?

首先，透過藍芽傳輸的觸覺傳感器，可以經由手機設定導航APP，然後鞋子震動，告訴你現在該左轉、右轉還是繼續直走。

如此一來，Ducere科技公司執行長Krispian Lawrence表示，鞋墊除了可以用來幫助視覺受損的人們以外，也可以讓不想要整天盯著手機看的運動員輕鬆獲得指導或提醒，讓路人不用看手機也可以得到導航指示。

除此之外，震動提醒也可以應用到身體的其他部位，澳洲公司Wearable Experiments就將它應用到瑜珈褲上，當你在做瑜珈時，震動提示可以幫你糾正姿勢，Nadi X瑜珈緊身褲上，就在臀部、膝蓋和腳踝處都裝上傳感器。該款瑜珈褲的設計者Billie Whitehouse解釋說，我們利用一款瑜珈姿勢檢測軟體來判斷什麼姿勢正確，什麼姿勢不正確。

觸覺科技應用到瑜珈褲上，利用震動來提醒和矯正姿勢。(圖片取自Wearable Experiments網站)

觸覺科技應用到瑜珈褲上，利用震動來提醒和矯正姿勢。(圖片取自Wearable Experiments網站)

該款瑜珈褲同時附有一款APP，當你穿上它做瑜珈時，它會產生震動，當次數增加或強度增大就是在提醒你該如何達到最佳的瑜珈動作。

同時，這家公司也打算將這項科技應用到服裝上，他們正著手設計一款震動T恤，讓穿上它的人可以矯正姿勢，例如患有背部疾病的人，姿勢不良時，震動T恤會發出警告震動，以提醒改善姿勢。

因此，當你在玩虛擬實境時，除了是視覺，你還可以感受到觸覺，這些科技應用到VR的重大突破，讓虛擬實境更加「真實」。

(中時電子報)