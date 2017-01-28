過年踏青好去處 貓空綻放浪漫魯冰花

我要評比

在翠綠中金黃點點的魯冰花花穗。(北市工務局大地工程處提供)

水牛漫游水塘。(北市工務局大地工程處提供)

貓空地區步道路線圖。(北市工務局大地工程處提供)

今年過年逢暖冬，若不想待在家裡吃喝看電視，可以趁著假期好好出門踏青去。臺北市政府工務局大地工程處與貓空當地農民合作，去年底利用樟樹步道周邊休耕農地，播種魯冰花，預計將於今年農曆春節期間將全體盛開。

大地處表示，樟樹步道周邊約1.5公頃的休耕農地，今年營造魯冰花地景，係選用單一金黃色系品種，目前已冒出些許可愛萌樣花苞，令人期待花開錦簇的盛況。

大地處道路步道科長陳彥成說，樟樹步道周邊皆是貓空農家耕作梯田，特別改造白色古早腳踏車，讓人想像伴著微風徐行田野間，多點浪漫情懷。

元旦出遊避免塞車，科長建議民眾搭乘貓空纜車至貓空站，或搭乘小10、棕15公車至貓空纜車站，再步行約150公尺，即可到達樟樹步道。

(中時電子報)