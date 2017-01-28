英天鵝遇湖中結冰 協力破冰穿越湖中

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英國一群天鵝暢遊湖中時遇到前方結冰，它們立刻排成一列，依靠前方「領頭鵝」前進，合力衝出一條道路。(取自每日郵報)

英國一群天鵝暢遊湖中時遇到前方結冰，它們立刻排成一列，依靠前方「領頭鵝」前進，合力沖出一條道路。

據每日郵報報導，一名68歲的退休工程師米切爾（Jim Mitchell）在萊斯特的布拉德帕克公園（Bradgate Park）拍了一段影片。片中可看出有7隻天鵝優游在湖中的途中，遭遇前方湖面結冰，領頭的天鵝奮力往前行，並用頸部敲破冰面，讓後方同伴能順利穿越湖中。

米切爾表示，當領頭鵝感到疲累時，後方的天鵝便會用力在後支持著，提供動力。米切爾說天鵝雖然在湖中時是分散游泳，但遇到需要需要協力幫助時，便會齊聚解決問題。

(中時電子報)